Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld aus Pkw entwendet

Heinsberg-Porselen (ots)

Ein unbekannter Mann verschaffte sich am frühen Mittwochmorgen (21. Januar) gegen 01.45 Uhr Zugang zu einem in der Straße Im Rötchen auf einer Grundstückseinfahrt abgestellten Pkw und durchsuchte ihn nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge entwendete er einen niedrigen zweistelligen Betrag Bargeld. Auf Videoaufzeichnungen war zu erkennen, dass der Täter mit einem Fahrrad unterwegs war. Er trug eine Mütze, eine Winterjacke mit Kapuze, Stiefel, Handschuhe sowie eine Arbeitshose mit Reflektoren.

Hinweise zur Identität des Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

