POL-HS: Mehrere Container aufgebrochen
Hückelhoven (ots)
Am Landabsatz drangen unbekannte Personen gewaltsam in drei Baucontainer und zwei Bürocontainer ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie entkamen mit mehreren hochwertigen Werkzeugen. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag (19. Januar), 17.30 Uhr, und Dienstagmorgen (20. Januar), 06.30 Uhr.
