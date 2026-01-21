PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Container aufgebrochen

Hückelhoven (ots)

Am Landabsatz drangen unbekannte Personen gewaltsam in drei Baucontainer und zwei Bürocontainer ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie entkamen mit mehreren hochwertigen Werkzeugen. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag (19. Januar), 17.30 Uhr, und Dienstagmorgen (20. Januar), 06.30 Uhr.

