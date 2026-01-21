POL-HS: Mehrere Container aufgebrochen

Selfkant-Saeffelen (ots) - Eine Saeffelenerin suchte über eine Zeitungsannonce eine Putzfrau. Daraufhin meldete sich eine Frau, die am Montag (19. Dezember) gegen 12 Uhr zum ersten Mal in der Selfkantstraße zur Probearbeit erschien. Sie hielt sich bis zirka 12.40 Uhr für Reinigungsarbeiten im Haus auf und verließ es dann unter einem Vorwand. Nachdem sie nicht zurückkehrte, stellte die Bewohnerin fest, dass die ...

