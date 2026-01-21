PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Weitere Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsdelikt gesucht

Heinsberg (ots)

Gegen 18.40 Uhr meldeten Geschädigte am Abend des 20. Januar (Dienstag) auf der Kolpingstraße eine Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer eines dunkeln BMW mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-). Dieser überholte mit hoher Geschwindigkeit andere Fahrzeuge und gefährdete dadurch den entgegenkommenden Verkehr, der nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Wem ist der BMW beziehungsweise die Fahrweise im Bereich der Kolpingstraße aufgefallen oder wer ist ebenfalls geschädigt worden? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

