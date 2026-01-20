PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Männer bestehlen Seniorin im Lebensmitteldiscounter
Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Montagmittag (19. Januar) betrat eine ältere Frau mit ihrem Rollator, an dem ihre Handtasche hing, den ALDI-Markt an der Parkhofstraße. Dort wurde sie gegen 12.10 Uhr von zwei Männern angesprochen. Während einer der Unbekannten die Seniorin durch eine Frage ablenkte, stahl sein Begleiter aus der Handtasche die Geldbörse der 70-Jährigen. Einer der Täter war etwa 175 Zentimeter groß, wirkte osteuropäisch, hatte einen dunklen Bart und trug eine blaue Jeans sowie ein schwarzes Basecap. Sein Begleiter war zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und war mit einem dunkelblauen Pullover, dunkelblauen Jeans, einer dunklen Jacke sowie einem dunklen Basecap bekleidet. Hinweise zur Identität der Männer nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

