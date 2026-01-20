POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Wegberg-Dalheim (ots)
Einbrecher drangen am Montagabend (19. Januar) zwischen 18.15 Uhr und 18.50 Uhr am Philosophenweg gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob sie tatsächlich etwas stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
