POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Erkelenz (ots) - Einbrecher hatten es zwischen dem 17. Januar (Samstag), 14 Uhr, und dem 19. Januar (Montag), 20 Uhr, auf ein Reihenhaus im Gentishof abgesehen. Nachdem sie gewaltsam in das Haus eingedrungen waren, machten sie sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Ob sie dabei erfolgreich waren, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

