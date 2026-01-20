Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Traktor mit Anhänger verschwunden

Geilenkirchen-Nirm (ots)

In der Straße Zu den Benden verschwand ein Traktor der Marke John Deere, an dem ein Güllefass anhing. Sowohl die Zugmaschine als auch der Anhänger hatten Heinsberger Kennzeichen (HS-). Die Tat ereignete sich zwischen dem 18. Januar (Sonntag), 17 Uhr, und dem 19. Januar (Montag), 9 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell