POL-HS: Kabeltrommeln und Kabel aus Rohbau entwendet
Waldfeucht (ots)
Zwischen Samstagabend (17. Januar), 18 Uhr, und Montagmorgen (19. Januar), 7 Uhr, entwendeten unbekannte Personen aus einem Rohbau an der Raiffeisenstraße diverse Kabeltrommeln und Kabel.
