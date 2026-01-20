PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeltrommeln und Kabel aus Rohbau entwendet

Waldfeucht (ots)

Zwischen Samstagabend (17. Januar), 18 Uhr, und Montagmorgen (19. Januar), 7 Uhr, entwendeten unbekannte Personen aus einem Rohbau an der Raiffeisenstraße diverse Kabeltrommeln und Kabel.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

