POL-HS: Kabeltrommeln und Kabel aus Rohbau entwendet

Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Heinsberg: Industriestraße (Alkohol) - Gangelt-Stahe: Bundesstraße (Btm) - Geilenkirchen: Landstraße (Btm) - Hückelhoven-Ratheim: Heerstraße (Btm) Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. ...

