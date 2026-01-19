Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Heinsberg: Industriestraße (Alkohol) - Gangelt-Stahe: Bundesstraße (Btm) - Geilenkirchen: Landstraße (Btm) - Hückelhoven-Ratheim: Heerstraße (Btm)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Heinsberg-Randerath: Himmericher Straße - Geilenkirchen: Konrad-Adenauer-Straße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell