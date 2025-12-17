Feuerwehr Bremen

FW-HB: Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude sorgte für einen umfangreichen Feuerwehreinsatz

Bremen-Huckelriede (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Bremen zu einem Kellerbrand in die Helene-Lange-Straße im Ortsteil Bremen-Huckelriede gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte um 05:48 Uhr drang dichter Brandrauch aus dem Kellergeschoss des Mischgebäudes mit Wohn- und Gewerbeeinheiten. Neben dem Kellergeschoss und dem Treppenraum waren bereits weitere Gebäudebereiche, wie die Wohneinheiten, ein Supermarkt und eine Tagespflegeinrichtung mit dem giftigen Brandrauch beaufschlagt.

Der Einsatzleiter entsendete umgehend mehrere Löschtrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Wohneinheiten. Insgesamt waren dort 61 Personen gemeldet. Die Personen, die sich noch nicht vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig ins Freie gerettet haben, wurden von den vorgehenden Trupps u.a. mit Rettungsmasken durch die Treppenräume geführt oder über Leitern in Sicherheit gebracht. Glücklicherweise wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt. Für die Zeit des Einsatzes ist eine Betreuungsstelle für die Bewohner des Gebäudes eingerichtet worden.

Da zu diesem Zeitpunkt die Lage noch sehr unübersichtlich war und der Brand noch nicht lokalisiert werden konnte, forderte der Einsatzleiter weitere Unterstützung über die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle an.

Dier erste Vermutung, dass es sich um einen Brand in der Tiefgarage handelt, bestätigte sich nicht. Vielmehr brannte es in einem großen Kellerraum, in dem sich 24 Kellerverschläge befanden. Ca. 08-10 dieser Verschläge sind vollständig ausgebrannt. Durch den Einsatz einer großen Anzahl an Atemschutztrupps und drei C-Rohren konnte der Brand um 06:15 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss an die Brandbekämpfung waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen und sehr aufwendige Nachlöscharbeiten erforderlich. Bei den Lüftungsmaßnahmen kam u.a. ein ferngesteuertes Lösch- Unterstützungsfahrzeug zum Einsatz, das selbst unter schwierigsten Umständen tief in Einsatzstellen vordringen kann.

Mitarbeitende des Wesernetz-Störungsdienstes begleiteten den Einsatz eng und stellten im Einsatzverlauf die Stromversorgung des Gebäudekomplexes ab.

Es befanden sich zeitgleich bis zu 100 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1,2 und 4 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Neustadt, Bremen-Seehausen, Bremen-Arsten, Bremen-Osterholz und Bremen- Huchting an der Einsatzstelle. Des Weiteren befanden sich umfangreiche Kräfte des Stadtbremischen Rettungsdienstes sowie die Schnelleinsatzgruppe Betreuung vor Ort.

Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell