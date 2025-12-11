Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuerwehr bringt Badezimmerbrand schnell unter Kontrolle

Bremen-Alte-Neustadt (ots)

Brennende Einrichtungsgegenstände im Badezimmer eines Mehrfamilienhauses in der Westerstraße im Ortsteil Alte-Neustadt haben am Donnerstagvormittag für einen größeren Feuerwehreinsatz in Bremen gesorgt.

Um 09:56 Uhr wurden die Feuer- und Rettungswachen 1 und 4 sowie die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt alarmiert. Der Brand im 3. Obergeschoss eines siebengeschossigen Wohngebäudes verursachte eine starke Rauchentwicklung, die zunächst eine erhebliche Gefahr für die Bewohner:innen vermuten ließ.

Durch einen unter Atemschutz vorgehenden Trupp konnte der Brand mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Einsatz zog sich noch bis 10:49 Uhr hin, da die betroffene Wohnung umfangreich kontrolliert und Nachlöscharbeiten durchgeführt werden mussten. Dabei kam auch ein Überdrucklüfter sowie eine Wärmebildkamera zur Kontrolle auf versteckte Glutnester zum Einsatz.

Glücklicherweise kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte im Einsatz, bevor die Einsatzstelle an die Polizei übergeben wurde, die nunmehr die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell