Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Zweifamilienhaus

Erkelenz (ots)

In der Chlodwigstraße verschafften sich unbekannte Täter am Abend des 19. Januar (Montag) gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses und durchwühlten diese auf der Suche nach Diebesgut. Zum Zeitpunkt der Entdeckung des Einbruchs konnten noch keine Angaben dazu gemacht werden, ob etwas entwendet wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

