Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Einladung zur Ernennungsfeier

Eutin (ots)

Am Freitag, dem 23. Januar, werden im Maritim Seehotel in Timmendorfer Strand rund 80 Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeister feierlich ernannt. Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr im Saal "Maritim" des Hotels (Strandallee 73, 23669 Timmendorfer Strand). Die Beamtinnen und Beamten haben ihre Ausbildung im August 2023 begonnen und schließen sie an diesem Tag erfolgreich ab. Zu diesem besonderen Anlass werden sie von ihren Familien und Angehörigen begleitet. Als Ehrengäste werden unter anderem erwartet:

- Frau Magdalena Finke, Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein - Frau Dr. Maren Freyher, Landespolizeidirektorin

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und darüber zu berichten. Um Anmeldung bis zum 22. Januar 2026 über die angegebenen Kontaktdaten wird gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell