Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autofahrt endet an Hauswand

Wegberg (ots)

Am Dienstagabend (20. Januar) kam es an der Beecker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahranfänger leicht verletzt wurde. Der 18-Jährige war mit seinem gleichaltrigen Beifahrer in einem Mercedes auf der Kreuzherrenstraße aus Richtung Maaseiker Straße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße unterwegs, als er gegen 21.20 Uhr in einem Kreuzungsbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Fahrt endete schließlich an einer Hauswand. Der Wagen wurde durch den Aufprall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Auch die Hauswand wurde beschädigt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das zuständige Verkehrskommissariat. Diese dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

