Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Putzfrau stiehlt Schmuck

Zeugensuche

Selfkant-Saeffelen (ots)

Eine Saeffelenerin suchte über eine Zeitungsannonce eine Putzfrau. Daraufhin meldete sich eine Frau, die am Montag (19. Dezember) gegen 12 Uhr zum ersten Mal in der Selfkantstraße zur Probearbeit erschien. Sie hielt sich bis zirka 12.40 Uhr für Reinigungsarbeiten im Haus auf und verließ es dann unter einem Vorwand. Nachdem sie nicht zurückkehrte, stellte die Bewohnerin fest, dass die Unbekannte diversen Schmuck gestohlen hatte. Die Täterin war etwa 170 Zentimeter groß, etwa 40 bis 45 Jahre alt und hatte eine korpulente Figur. Sie war schwarz bekleidet mit Rock, Pullover und langen Strümpfen und trug zudem eine knielange beige Steppjacke. Wem ist die beschriebene Person zum in Rede stehenden Tatzeitraum im Bereich der Selfkantstraße aufgefallen? Wer hat verdächtige Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell