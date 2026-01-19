Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Autodiebstahl ++ Salzhausen - Einbrecher mussten abbrechen

Neu Wulmstorf (ots)

Autodiebstahl

Heute, 19.01.2026, in der Zeit zwischen 03.30 und 04.00 Uhr, haben Diebe in der Fischbeker Straße einen weißen Toyota Yaris Cross entwendet. Der Wagen stand auf einem Stellplatz vor einem Reihenhaus. Der Wert des Autos wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Salzhausen - Einbrecher mussten abbrechen

Am Sonntag, 18.01.2026, gegen 13.45 Uhr, haben zwei Männer das Fenster eines Einfamilienhauses am Kreuzweg aufgehebelt, während eine Frau am Verbindungsweg zum Ahornbogen nach Zeugen Ausschau hielt. Ein Nachbar bemerkte das Vorhaben und sprach die Frau durchs Fenster an. Daraufhin lief sie weg und informierte die Komplizen, die fluchtartig das Haus wieder verließen. Ob sie in der kurzen Zeit noch Beute machten, ist unklar.

Die beiden Männer waren von schlanker Statur und dunkel gekleidet. Die Frau war kräftiger und trug einen weißen Kapuzenpullover.

Hinweise zu dem Trio bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

