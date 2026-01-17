Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tödlicher Verkehrsunfall

LK Harburg (ots)

Zwischen den Örtlichkeiten Hollenstedt und Dierstorf kam es am späten Freitagabend gegen 23:45 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Der 35-Jährige Fahrzeugführer eines Kleintransporters befuhr nach bisherigen Erkenntnissen die K 40 von Hollenstedt in Richtung Dierstorf und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen mehrere Bäume.

Der Transporter wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch vor Eintreffen erster Rettungskräfte am Unfallort.

Die Fahrbahn war für mehrere Stunden - teilweise voll - gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell