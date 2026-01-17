PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tödlicher Verkehrsunfall

LK Harburg (ots)

Zwischen den Örtlichkeiten Hollenstedt und Dierstorf kam es am späten Freitagabend gegen 23:45 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Der 35-Jährige Fahrzeugführer eines Kleintransporters befuhr nach bisherigen Erkenntnissen die K 40 von Hollenstedt in Richtung Dierstorf und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen mehrere Bäume.

Der Transporter wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch vor Eintreffen erster Rettungskräfte am Unfallort.

Die Fahrbahn war für mehrere Stunden - teilweise voll - gesperrt.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Pressestelle
PHKin Figus
Telefon: 04181/285-0
E-Mail: els@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 14:37

    POL-WL: VW-Bus aus dem Landkreis Harburg bei Unfall in Schneverdingen beschädigt

    Schneverdingen / Landkreis Harburg (ots) - Aus der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Heidekreis: 15.01.2026 / Unfallflucht - Zeugen und Geschädigter gesucht Schneverdingen: Am Donnerstagmorgen kam es gegen 10:00 Uhr im Osterwaldweg, auf dem Parkplatz des dortigen Hallenbades, zu einem Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Frau fuhr hier rückwärts mit ihrem Auto ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 10:41

    POL-WL: Zwei Autodiebstähle in der Nacht ++ Seevetal/Fleestedt - Alarmanlage vertrieb Einbrecher

    Neu Wulmstorf (ots) - Zwei Autodiebstähle in der Nacht In der Stettiner Straße haben Diebe heute, 15.1.2026, vermutlich gegen 2:45 Uhr, einen weißen Toyota Yaris Cross gestohlen. Der Wagen stand auf einem privaten Stellplatz. Sein Wert wird auf rund 25.000 EUR geschätzt. In der Theodor-Heuss-Straße entwendeten vermutlich dieselben Täter einen grauen Toyota ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren