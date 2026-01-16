Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Raub im Parkhaus - Haupttäter in Untersuchungshaft ++ Seevetal/A7 - Unfall im Baustellenbereich

Buchholz (ots)

Raub im Parkhaus - Haupttäter in Untersuchungshaft

Im Bereich des Parkhauses an der Lindenstraße kam es gestern, 15.01.2026, zu einem schweren Raub. Ein 18-Jähriger hatte sich gegen 13:30 Uhr mit zwei 19-jährigen Bekannten dort getroffen, um etwas Zeit zu verbringen. Im Zuge dessen forderte einer der 19-Jährigen den Jüngeren plötzlich auf, ihm sein Geld auszuhändigen. Ihren Forderungen verliehen die beiden 19-Jährigen durch die Drohung mit einem Baseballschläger und einem Messer weiteren Nachdruck. Der Mann gab sein Bargeld heraus, woraufhin die beiden Täter flüchteten.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden von Polizisten noch in der Nähe des Bahnhofes aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Beute und Tatmittel hatten sie noch bei sich. Der Haupttäter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Gewahrsam genommen. Der Mittäter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung eines Strafverfahrens entlassen.

Der Haupttäter wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, der nach Prüfung des Sachverhalts Untersuchungshaft für den 19-Jährigen anordnete.

Seevetal/A7 - Unfall im Baustellenbereich

Auf der A7 kam es heute, 16.01.2026, gegen 00.10 Uhr, zu einem Unfall. Zunächst war der Fahrer eines Sattelzuges im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Ramelsloh und dem Horster Dreieck über mehrere Warnbaken gefahren und hatte diese dadurch beschädigt. Eine der Baken wurde auf die Fahrbahn geschleudert und traf den VW Caddy eines 58-jährigen Mannes. Am Wagen entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Autobahnpolizei in Maschen unter der Telefonnummer 04105 620-200 entgegen.

