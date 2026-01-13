Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Heck brach aus ++ Buchholz/Dibbersen - Von der Fahrbahn abgekommen - Wer ist gefahren?

Egestorf/A7 (ots)

Heck brach aus

Auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es gestern, 12.1.2026, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 19:25 Uhr war ein 49-jähriger Mann mit seinem BMW auf der linken von drei Fahrspuren unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Egestorf überholte er den Audi eines 64-jährigen Mannes, der auf der mittleren Fahrspur fuhr. Auf der winterglatten Fahrbahn brach das Heck des BMW aus und touchierte den Audi. Beide Fahrzeuge gerieten daraufhin ins Schleudern um kamen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW überschlug sich mehrfach und blieb am Rand des Seitenstreifens auf dem Dach liegen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Beteiligte wurden nach erster Einschätzung leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 70.000 EUR.

Buchholz/Dibbersen - Von der Fahrbahn abgekommen - Wer ist gefahren?

Am 12.1.2026, gegen 23:50 Uhr, wurde der Polizei ein PKW gemeldet, der auf der Harburger Straße, zwischen Dibbersen und Nenndorf, von der Straße abgekommen und im Graben gelandet war. Als Beamte vor Ort ankamen, trafen sie auf zwei 38 und 56 Jahre alte Männer, die bei dem Fahrzeug standen. Beide gaben an, zwar während des Unfalls im Fahrzeug gesessen zu haben, aber nicht gefahren zu sein. Der Fahrer habe sich angeblich auf den Weg gemacht, um einen Abschlepper zu organisieren.

Ein Drogentest zeigte bei beiden eine Beeinflussung durch Kokain und andere Betäubungsmittel an. Beiden wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell