Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zwei Autodiebstähle in der Nacht ++ Seevetal/Fleestedt - Alarmanlage vertrieb Einbrecher

Neu Wulmstorf (ots)

Zwei Autodiebstähle in der Nacht

In der Stettiner Straße haben Diebe heute, 15.1.2026, vermutlich gegen 2:45 Uhr, einen weißen Toyota Yaris Cross gestohlen. Der Wagen stand auf einem privaten Stellplatz. Sein Wert wird auf rund 25.000 EUR geschätzt.

In der Theodor-Heuss-Straße entwendeten vermutlich dieselben Täter einen grauen Toyota Corolla. Hier lag die Tatzeit bei ca. 5 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf rund 27.000 EUR.

In beiden Fällen sucht die Polizei Seevetal Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04105 6200.

Seevetal/Fleestedt - Alarmanlage vertrieb Einbrecher

Heute, 15.1.2026, gegen 0:45 Uhr, versuchten Diebe, in den Rewe-Markt an der Winsener Landstraße einzubrechen. Die Täter hatten hierzu ein Fenster eingeschlagen. Allerdings lösten sie dadurch die Alarmanlage aus und ergriffen die Flucht. In den Markt gelangten die Täter nicht.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktes bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 Bei der Polizei Seevetal zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell