Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zahlreiche telefonische Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte ++ Winsen - Volltrunken gefahren ++ Marxen - Führerschein nach Unfall beschlagnahmt

Neu Wulmstorf (ots)

Zahlreiche telefonische Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Am Sonntagabend, 11.1.2026, versuchten Betrüger erneut, vorwiegend ältere Mitmenschen um ihr Geld zu bringen. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 22:40 Uhr meldeten sich elf Seniorinnen und Senioren bei der Wache in Maschen und gaben an, soeben von angeblichen Polizeibeamten angerufen und nach Wertgegenständen befragt worden zu sein. Die Angerufenen erkannten aber den Betrugsversuch und legten sofort auf. Ein Schaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht eingetreten.

Die Polizei warnt erneut davor, sich telefonisch unter Druck setzen zu lassen: Beenden Sie im Zweifelsfall das Telefonat und rufen Sie die Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer an. Wenn es um angebliche Verwandte geht, die in Schwierigkeiten sind, legen Sie auf und rufen diese Verwandten direkt an.

Winsen - Volltrunken gefahren

Am Sonntag, 11.1.2026, gegen kurz nach 14 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen PKW, der in deutlichen Schlangenlinien vor ihm gefahren sei. Beamte konnten das Fahrzeug wenig später im Bereich der Lüneburger Straße antreffen. Auch hier war der Wagen noch in Schlangenlinien unterwegs. Auf Haltezeichen reagierte die Fahrerin erst, nachdem die Beamten Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet hatten.

Als die Beamten an den mit fünf Personen voll besetzten PKW herantraten, konnten sie bei der Fahrerin deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen. Die 29-Jährige zeigte sich während der Kontrollmaßnahmen völlig uneinsichtig. Bei einem Atemalkoholtest erreichte die Frau einen Wert von rund 3,4 Promille.

Der Frau wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Marxen - Führerschein nach Unfall beschlagnahmt

Auf der L 213, zwischen Asendorf und Hanstedt, kam es am Sonntag, 11.1.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12:30 Uhr hatten sich im Begegnungsverkehr die linken Außenspiegel zweier PKW getroffen. Nach Zeugenaussagen war der 61-jährige Fahrer eines Skoda in die Gegenfahrspur geraten, so dass es zu dem Zusammenstoß mit dem Seat einer 42-jährigen Frau kam. Anschließend setzte der Fahrer des Skoda die Fahrt bis in den Ort Hanstedt fort, wo die Polizei hinzugezogen wurde.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 61-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein beschlagnahmten sie. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell