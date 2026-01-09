Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei warnt vor Betrugsversuchen durch angebliche Bankangestellte

Landkreis Harburg (ots)

In den letzten Tagen sind bei der Polizei vermehrt Strafanzeigen wegen Betruges eingegangen, bei denen sich die Täter als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken ausgeben. Auch im neuen Jahr sind die Betrüger also nicht untätig und versuchen, gutgläubige Menschen um ihr Geld zu bringen. Damit das nicht passiert, hat der Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Harburg, Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger, einige Tipps parat:

1. Rufnummer überprüfen

Banken rufen nie unerwartet an, und erfragen dabei sensible Daten. Wenn Sie einen Anruf von einer Nummer erhalten, die zu der bekannten Rufnummer der Bank passt, könnte es sich trotzdem um einen Betrug handeln. Im Zweifelsfall auflegen und die Bank unter der offiziellen Rufnummer zurückrufen. Diese ist auf der EC-Karte oder der Website zu finden. Nicht die Nummer nutzen, die der Anrufer nennt!

2. Keine persönlichen Daten preisgeben

Persönliche Daten wie die PIN, ein Passwort, Kontonummer oder TAN sollten nicht am Telefon preisgegeben werden. Auch nicht, wenn der Anrufer behauptet, von der Bank zu sein. Banken fragen niemals telefonisch nach solchen Daten.

3. Vorsicht bei Druck oder Dringlichkeit

Betrüger setzen oft auf Druck, in dem sie behaupten, es sei notwendig, etwas sofort zu tun, um möglichen Schaden abzuwenden. In so einem Fall ruhig bleiben und die Aufforderung hinterfragen. Eine seriöse Bank wird niemals Druck aufbauen, um Daten zu bekommen.

4. Nummer blockieren und melden

Sollten von einer Nummer wiederholt Anrufe mit betrügerischen Inhalten kommen, kann die Nummer blockiert und bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden.

Für weitere Tipps oder Beratung zu anderen kriminalpolizeilichen Themen ist Carsten Bünger unter der Tel.-Nr. 04181 285-108 oder per E-Mail unter carsten.buenger@polizei.niedersachsen.de zu erreichen.

