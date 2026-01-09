PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vereinzelte Glätteunfälle und Liegenbleiber ++ Neu Wulmstorf/Schwiederstorf - Küchenbrand in Zweiparteienhaus

Landkreis Harburg (ots)

Vereinzelte Glätteunfälle und Liegenbleiber

Die Wetterlage hat heute Morgen (09.01.2026) für vereinzelte Glätteunfälle im Kreisgebiet gesorgt. Glücklicherweise ist dabei bislang niemand schwer verletzt worden.

Verkehrsbehinderungen gab und gibt es in Bereichen von Autobahnanschlussstellen, weil dort Lkw auf den schneeglatten Gefällestrecken liegenbleiben und die Aus- oder Auffahrten versperren.

Neu Wulmstorf/Schwiederstorf - Küchenbrand in Zweiparteienhaus

In einem Zweiparteienhaus an der Straße Rüterweg kam es gestern, 8.1.2026, zu einem Wohnungsbrand. Gegen 14:30 Uhr bemerkte eine Nachbarin Rauchentwicklung an dem Haus und alarmierte die Bewohner durch Klingeln. Die Anwesenden konnten das Haus unverletzt verlassen. In der Küche der Dachgeschosswohnung hatte sich ein Brand entwickelt. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der betroffenen Wohnung.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der betroffenen Wohnung eindämmen und löschen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 10:54

    POL-WL: Taschendiebe waren unterwegs

    Buchholz und Hanstedt (ots) - Am Mittwoch, 08.01.2026, waren Taschendiebe in Discountmärkten in Buchholz und Hanstedt unterwegs, Gegen 10.40 Uhr entwendeten sie im Aldi-Markt an der Hamburger Straße (Buchholz) die Geldbörse eines 73-Jährigen. Der Mann hatte sie in einer Außentasche seiner Jacke getragen. In Hanstedt traf es eine 82-jährige Frau, die zwischen 12.00 und 13.00 Uhr im Aldi-Markt an der Harburger Straße ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:35

    POL-WL: Randalierer verletzte Polizeibeamte ++ Stelle - Gelegenheit genutzt

    Hollenstedt/Buchholz (ots) - Randalierer verletzte Polizeibeamte Weil er Mitbewohner beschimpft und bedroht hatte, wurde ein 24-jähriger Mann am Montag, 5.1.2026, in Hollenstedt in Gewahrsam genommen. Die Polizei war gegen 18:40 Uhr alarmiert worden. Die Beamten legten dem Mann, der sich nach ihrem Eintreffen immer noch nicht beruhigen wollte, Handschellen an und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren