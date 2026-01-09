Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vereinzelte Glätteunfälle und Liegenbleiber ++ Neu Wulmstorf/Schwiederstorf - Küchenbrand in Zweiparteienhaus

Landkreis Harburg (ots)

Vereinzelte Glätteunfälle und Liegenbleiber

Die Wetterlage hat heute Morgen (09.01.2026) für vereinzelte Glätteunfälle im Kreisgebiet gesorgt. Glücklicherweise ist dabei bislang niemand schwer verletzt worden.

Verkehrsbehinderungen gab und gibt es in Bereichen von Autobahnanschlussstellen, weil dort Lkw auf den schneeglatten Gefällestrecken liegenbleiben und die Aus- oder Auffahrten versperren.

Neu Wulmstorf/Schwiederstorf - Küchenbrand in Zweiparteienhaus

In einem Zweiparteienhaus an der Straße Rüterweg kam es gestern, 8.1.2026, zu einem Wohnungsbrand. Gegen 14:30 Uhr bemerkte eine Nachbarin Rauchentwicklung an dem Haus und alarmierte die Bewohner durch Klingeln. Die Anwesenden konnten das Haus unverletzt verlassen. In der Küche der Dachgeschosswohnung hatte sich ein Brand entwickelt. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der betroffenen Wohnung.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der betroffenen Wohnung eindämmen und löschen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell