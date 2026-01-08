Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Taschendiebe waren unterwegs

Buchholz und Hanstedt (ots)

Am Mittwoch, 08.01.2026, waren Taschendiebe in Discountmärkten in Buchholz und Hanstedt unterwegs,

Gegen 10.40 Uhr entwendeten sie im Aldi-Markt an der Hamburger Straße (Buchholz) die Geldbörse eines 73-Jährigen. Der Mann hatte sie in einer Außentasche seiner Jacke getragen.

In Hanstedt traf es eine 82-jährige Frau, die zwischen 12.00 und 13.00 Uhr im Aldi-Markt an der Harburger Straße einkaufte. Sie hatte ihre Geldbörse in der am Körper getragenen Handtasche verstaut und den Diebstahl nicht bemerkt.

In beiden Fällen erbeuteten die Täter Bargeld und Ausweisdokumente sowie Kontokarten.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell