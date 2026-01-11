Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Buchholz in der Nordheide: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto gefahren

Buchholz in der Nordheide (ots)

Am frühen Freitagabend wurde in Buchholz in der Nordheide ein PKW-Fahrer kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Es wurde eine Anzeige gefertigt.

Holm-Seppensen: Tierischer Ausflug

Am Samstagvormittag gingen diverse Anrufe bei der Polizei ein, dass in Holm-Seppensen ein Pferd auf der Straße läuft. Durch viele helfende Hände konnte das Tier unverletzt seiner Halterin übergeben und damit der Spaziergang im Schnee beendet werden.

Buchholz in der Nordheide: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen gegen 05:10 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall in der Bendestorfer Straße in Buchholz gemeldet. Vor Ort konnte ein PKW festgestellt werden, der mit einem Baum kollidiert war. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 27-jährigen Fahrzeugführers. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Glücklicherweise ist der Mann nur leicht verletzt worden, bei dem PKW ist ein Totalschaden entstanden. Während der Unfallaufnahme wurde die Bendestorfer Straße für circa zwei Stunden gesperrt.

Witterungsbedingte Unfälle/Liegengebliebene PKW

Im gesamten Gebiet des Landkreises kam es witterungsbedingt zu diversen Verkehrsunfällen. Durch den starken Schneefall und die Sturmböen blieben einige Fahrzeuge zeitweise im Schnee stecken.

A1 Hittfeld: Mitfahrer bestohlen und stehen gelassen

Am Samstag gegen 19 Uhr meldete der Geschädigte über den Notruf der Polizei einen Diebstahl seiner persönlichen Sachen auf dem Parkplatz Sunderblick. Er sei von einem flüchtigen Bekannten in dessen Auto mitgenommen worden, bis er nach einem Streit auf dem Parkplatz ausgesetzt worden sei. Der Fahrer sei dann mit seinem Reisegepäck einfach weitergefahren. Beamte der Autobahnpolizei fuhren mit dem Geschädigten zum nächstgelegenen Bahnhof, sodass dieser seine Fahrt fortsetzen konnte. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

A1 AS Rade: Falschfahrt im Drive-in

Am Samstagabend, gegen 22:45 Uhr hindern Zeugen einen Autofahrer daran, den Drive-in eines Schnellrestaurants auf dem Hoyer-Autohof in entgegengesetzter Richtung zu befahren. Nach Eintreffen der Autobahnpolizei Maschen kann der Grund für die Irrfahrt schnell ausgemacht werden, denn der 59-jährige Bremer pustete 1,78 Promille. Gegen die Person wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Da der genutzte Pkw, ein weißer Volvo XC60, frische Unfallspuren aufwies, geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer einen noch nicht bekannten Fremdschaden verursacht haben könnte. Hinweise zu einem möglichen Unfallgeschehen teilen sie bitte der Autobahnpolizei Maschen unter der Telefonnummer 04105-620200 mit.

A39, AS Maschen: Bei Kontrolle gesuchte Person festgestellt

Bei der Kontrolle einer männlichen Person an der AS Maschen stellten Polizeibeamte am Samstagnachmittag fest, dass diese mittels Haftbefehles gesucht wird. Der 45-jährige Hamburger wurde daraufhin ins polizeiliche Gewahrsam verbracht.

