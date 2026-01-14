POL-WL: PKW unbefugt in Gebrauch genommen ++ Winsen - Führerschein vorhanden, Fahrerlaubnis nicht

Polizeiinspektion Harburg

PKW unbefugt in Gebrauch genommen ++ Winsen - Führerschein vorhanden, Fahrerlaubnis nicht

Winsen

PKW unbefugt in Gebrauch genommen

Am Dienstag, 13.1.2026, gegen 12:50 Uhr, wurde die Polizei in die Bahnhofstraße gerufen. Dort hat ein Mann seinen Wagen mit laufendem Motor am Fahrbahnrand abgestellt und war in einen Laden gegangen. Ein Unbekannter hatte sich daraufhin an der Steuer des Autos gesetzt und war damit losgefahren.

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten den Wagen in Stelle anhalten. Der 53-jährige Fahrer räumte den Vorwurf sofort ein. Er gab an, mittellos zu sein und den Moment genutzt zu haben, um ein Stück mit dem Auto zu fahren anstatt zu trampen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges eingeleitet.

Winsen - Führerschein vorhanden, Fahrerlaubnis nicht

Ein 35-jähriger Mann ist am Montag, 12.1.2026, von der Polizei kontrolliert worden, als er gegen 10:15 Uhr mit einem PKW in der Plankenstraße unterwegs war. Der Mann zeigte den Beamten einen rumänischen Führerschein vor. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich jedoch heraus, dass dem Mann in Deutschland das Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen seit Jahren untersagt ist. Seinen Weg musste er zu Fuß fortsetzen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

