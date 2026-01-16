Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: VW-Bus aus dem Landkreis Harburg bei Unfall in Schneverdingen beschädigt

Schneverdingen / Landkreis Harburg (ots)

Aus der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Heidekreis:

15.01.2026 / Unfallflucht - Zeugen und Geschädigter gesucht

Schneverdingen: Am Donnerstagmorgen kam es gegen 10:00 Uhr im Osterwaldweg, auf dem Parkplatz des dortigen Hallenbades, zu einem Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Frau fuhr hier rückwärts mit ihrem Auto gegen einen geparkten Bus. Die Unfallverursacherin verließ zunächst die Unfallstelle, da sie keinen Verantwortlichen ausmachen konnte. Als sie etwa eine Stunde später zurückkehrte, war der Bus bereits weg. Dabei soll es sich um einen hellen VW Bus mit WL-Kennzeichen gehandelt haben, der einen Schaden am linken Heck aufweist.

Die Polizei in Schneverdingen sucht nun Zeugen sowie den Geschädigten zu dem Unfallgeschehen und bittet um Hinweise an 05193 982500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell