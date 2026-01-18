Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 16.01.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 18.01.2026, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

++ Buchholz i.d.N. - Gefährliche Körperverletzung

Am Donnerstagabend zwischen 19 Uhr und 20 Uhr wurde ein 19-Jähriger in der Hamburger Straße Ecke Kirchenstraße durch einen bisher unbekannten Täter zunächst von hinten in den Rücken getreten und anschließend mehrere Male mit einem Schlagstock gegen den Oberarm geschlagen. Der Täter flüchtete fußläufig. Das Opfer wurde leichtverletzt.

Personen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

++ Mehrere Wohnungseinbruchdiebstahl im Landkreis

Rosengarten/Ehestorf

In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es im Ehestorfer Heideweg zwischen 02:30 Uhr und 04:15 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Hier versuchten die unbekannten Täter mehrere Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Durch die zwischenzeitig erwachten Bewohner alarmiert, flüchteten die Täter unerkannt.

Hanstedt

Am Freitag zwischen 06:00 Uhr und 18:00 Uhr kam es in der Straße Postillionseck in Hanstedt zu einem weiteren Wohnungseinbruchdiebstahl, indem die unbekannte Täterschaft ein Fenster aufhebelte und so ins Objekt gelangte. Auch hier flüchteten die Täter unerkannt.

Buchholz i.d.N. / Holm-Seppensen

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es in der Straße Brandschneise zu einem Einbruch, bei dem die Täter eine Tür aufhebelten. Im Hausflur trafen die Täter dann auf die Geschädigte, welche diese mit lautem Geschrei in die Flucht trieb. Die Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen Pkw.

Jesteburg

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstagabend kam es im Kleckerwaldweg ebenfalls zu einem Einbruchdiebstahl. Hier sind die unbekannten Täter über ein aufgehebeltes Fenster ins Objekt gelangt und konnten anschließend unerkannt fliehen.

Seevetal/Over

Im Overdamm ist es am Samstag zwischen 11:45 Uhr und 14:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Eine unbekannte Täterschaft warf die rückwärtige Terrassentür des Hauses mit einem Stein ein und gelangten so ins Wohnhaus. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Anschließend entfernte sich die Täterschaft unentdeckt.

Personen, die Hinweise zu den Taten, verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

++ Bahnhof Tostedt - Fahrkartenautomat aufgesprengt

Am Freitagmorgen zwischen Mitternacht und 03:55 Uhr sprengten unbekannte Täter einen Fahrtkartenautomaten am Bahnhof Tostedt auf. Diebesgut erlangten die Täter jedoch nicht. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

++ Buchholz i.d.N. - Einbruch in Jugendzentrum

Am Samstagnachmittag zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Gewaltanwendung auf ein Fenster in das Jugendzentrum am Rathausplatz. Aus der Einrichtung wurden elektronische Geräte entwendet. Die Täter konnten fliehen und lösten bei der Tat einen Alarm aus.

Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

++ Winsen (Luhe) - Streit um einen Parkverstoß eskaliert

In der Innenstadt ist es am Samstag gegen 18:15 Uhr zu einem handfesten Streit im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Parkverstoß gekommen. Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und dem vermeintlichen Parksünder. Der Parksünder wurde im weiteren Verlauf durch ein Tierabwehrspray verletzt und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Im Nachgang des Vorfalls stellte sich heraus, dass der betroffene Pkw lediglich auf Grund eines technischen Defekts aus Sicherheitsgründen angehalten wurde. Den Fußgänger erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

++ Buchholz - Unfall aufgrund Alkoholisierung

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Pkw die Bremer Straße stadteinwärts. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere Verkehrszeichen und kam am Ende im Graben zum Stehen. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,92 Promille festgestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Den 64-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme entnommen.

++ Seevetal/ Hörsten - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Abend des 17.01.2026 gegen 18:45 Uhr stellten zwei Polizeibeamte der Polizei Seevetal einen Fahrzeugführer fest, welcher offensichtlich stark alkoholisiert war. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,47 Promille. Dem 44-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Straftat wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

++ BAB 7 Rastplatz Seevetal-Ost - Einbruch in Raststätte

Aufgrund nicht aufschiebbarer Fahrbahnausbesserungen auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg musste der Rastplatz Seevetal-Ost kurzfristig für zwei Tage voll gesperrt werden. Diesen Umstand nutzten Einbrecher offenbar um ungestört in das Restaurant der Raststätte einzusteigen. Zwischen Donnerstag und Samstag verschafften sie sich über den Seiteneingang gewaltsam Zugang zum Gebäude. Die Täter konnten unter Mitnahme vom Bargeld anschließend unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Maschen unter Tel. 04105-620-200 entgegen.

++ Toppenstedt - Verkehrsunfall aufgrund medizinischen Notfalls - LKW-Fahrer verstorben

Am Sonntag den 18.01.2026 gegen 02:45 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Thieshope ein Sattelzug in die Mittelschutzplanke gefahren sei und jetzt ungesichert auf dem linken Fahrstreifen stehe. Die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte fanden den 53-Jährigen LKW-Fahrer vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ohne Vitalzeichen vor und begannen sofort mit einer Reanimation. Der Erkrankte wurde umgehend in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht, wo er jedoch kurze Zeit später verstarb. Die Autobahn musste für die Rettungsarbeiten kurzfristig voll gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr auf zwei Fahrstreifen die Unfallstelle passieren. Der Sattelzug und die Mittelschutzplanke wurden bei dem Unfall beschädigt.

++ BAB 7 Rastplatz Hasselhöhe - Ladungsdiebstahl

Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zu Samstag in den Auflieger eines Sattelzuges ein, der auf dem Rastplatz Hasselhöhe, A7 in Fahrtrichtung Hannover, seine Ruhezeit hielt. Die Täter gelangten über die Heckklappe ans Ladegut und entwendeten Lebensmittel. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Maschen unter Tel. 04105-620-200 entgegen.

