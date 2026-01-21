Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kulinarischer Diebstahl endet vor der Kasse

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 16.50 Uhr sorgte ein 35-jähriger Mann aus Euskirchen in einem Supermarkt am Jülicher Ring für Aufsehen. Der Mann verhielt sich aggressiv und stand deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb die Polizei verständigt wurde. Noch bevor es jedoch zu einer möglichen Flucht aus dem Kassenbereich kommen konnte, hatte der 35-Jährige andere Pläne: Mit 2,87 Promille brach er vor den Kassen zusammen. Bei der anschließenden Durchsuchung vor Ort machten die Polizeibeamten einen kulinarischen Fund. In der Unterhose des Mannes befand sich ein verpackter Flammkuchen, zudem führte er einen Beutel mit, in dem ein bereits geöffneter Parmesan lag. Der 35-Jährige wurde anschließend durch Rettungskräfte in das Krankenhaus verbracht. Eine Anzeige bezüglich des versuchten Diebstahls wurde gefertigt.

