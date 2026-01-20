PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schlangenlinien auf zwei Rädern

Euskirchen (ots)

Am späten Montagabend (19. Januar) gegen 22.30 Uhr wurden Polizeibeamte auf ein eher ungewöhnliches Fahrmanöver in der Von-Siemens-Straße in Euskirchen aufmerksam. Ein 31-Jähriger aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr mit einem E-Scooter die Straße, nachdem er zuvor den Parkplatz eines Schnellrestaurants verlassen hatte. Statt sich für eine klare Fahrspur zu entscheiden, wählte der Fahrer jedoch einen sehr großzügigen Bogen nach rechts und landete dabei kurzerhand auf der Gegenfahrbahn. Glücklicherweise kam ihm zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr entgegen. Als der Mann offenbar den Streifenwagen bemerkte, brachte ihn das nicht etwa zur Besinnung, sondern zu weiteren fahrerischen "Höchstleistungen": In ausgeprägten Schlangenlinien setzte er seine Fahrt über rund 50 Meter in Richtung Roitzheimer Straße fort, bevor er schließlich auf dem Bürgersteig anhielt. Beim Abbremsen stolperte er über seinen eigenen E-Scooter und geriet deutlich ins Wanken. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Gegen den 31-Jährigen wurde eine Anzeige aufgrund der Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Da zudem kein Eigentumsnachweis für den E-Scooter vorgelegt werden konnte, wurde dieser vorsorglich zur Eigentumssicherung sichergestellt.

