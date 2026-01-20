Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammenstoß mit freilaufendem Pferd

Blankenheim (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, 20. Januar, kam es gegen 4.35 Uhr auf der Bundesstraße 51 bei Blankenheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem freilaufenden Pferd. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Dahlem befuhr die Bundesstraße 51 aus Richtung Dahlem kommend in Fahrtrichtung Blankenheim, als plötzlich ein Pferd die Fahrbahn querte. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Das Pferd wurde so schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle verendete. Nach ersten Erkenntnissen stammte das Tier aus einer Gruppe von insgesamt fünf Pferden, die zuvor von einer nahegelegenen Weide ausgebrochen waren. Der Eigentümer konnte die vier weiteren Pferde, die teilweise in Fahrtrichtung Dahlem-Schmidtheim liefen, wieder einfangen. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle zeitweise einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

