Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Katalysator aus Pkw entwendet

Mechernich (ots)

Unbekannte entwendeten am Dienstag, den 20. Januar, gegen 19.15 Uhr in der Eisenwerkstraße im Ortsteil Mechanische-Roggendorf einen Katalysator aus einem Pkw. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt. Mittels eines Werkzeugs und eines Wagenhebers bauten die Unbekannten den fest verbauten Katalysator aus dem Fahrzeug aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

