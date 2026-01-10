PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKO: Dachstuhlbrand in St.Goar OT Biebernheim

St.Goar Biebernheim (ots)

Nach unklarer Rauchentwicklung am 10.01.2026 gegen 15:30 Uhr, stand der gesamte Dachstuhl des Dreifamilienhauses in Vollbrand. Derzeit sind Polizei und FFW mit über 100 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Alle Bewohner des Hauses konnten unverletzt das Haus verlassen. Derzeit gibt es keine genauen Hinweise auf die Brandursache. Wir bitten von Nachfragen abzusagen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
PI Boppard
06742 -8090

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

