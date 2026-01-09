PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseabschlussmeldung: Verkehrsunfall mit umgefallen Bus

Kretz (ots)

Am Vormittag des 09.01.2025 befuhr ein Linienbus die B256 aus Plaid kommend in Fahrtrichtung Kruft. Ein von der BAB61 abfahrender LKW fuhr auf die B256 auf, wodurch der Busfahrer ausweichen musste. Der ohne Fahrgäste besetzte Linienbus kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite in eine Böschung. Durch den Unfall wurde der Busfahrer leicht verletzt und zur Überprüfung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Bus musste im Anschluss aus dem Graben geborgen werden. Die B256 und die Autobahnausfahrt Kruft waren für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für ca. drei Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach

Telefon: 02632 9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 08:20

    POL-PDKO: Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit umgefallen Bus

    Kretz (ots) - Derzeit befindet sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst und Polizei bei einem Verkehrsunfall auf der B 256 in Höhe Kretz im Einsatz. Dort musste ein Bus einem anderen Verkehrsteilnehmer ausweichen. Der Bus ist dadurch in den Graben gekommen und umgekippt. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Bus. Die B256 ist aufgrund der Einsatzmaßnahmen derzeit voll gesperrt. Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 22:51

    POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht!

    Emmelshausen (ots) - Am 05.01.2026 kam es gegen 16:55 Uhr in der Rhein-Mosel-Straße in Emmelshausen, Höhe Hausnr. 27, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Rhein-Mosel-Straße in Richtung Dörth. Hierbei kam es zum Kontakt mit dem Begegnungsverkehr (Außenspiegel). Auch ein drittes ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 19:59

    POL-PDKO: Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht

    Neuwied (ots) - Am Mittwoch den, 07.01.2026 zwischen 13:00-17:45 Uhr wurde ein parkender PKW in der Dierdorfer Straße auf Höhe der Hausnummer 143 beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim vorbeifahren den linken Außenspiegel des parkenden Fahrzeuges und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Verursacher verlor seinen linken Außenspiegel und konnte vor Ort gesichert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren