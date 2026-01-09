Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit umgefallen Bus

Kretz (ots)

Derzeit befindet sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst und Polizei bei einem Verkehrsunfall auf der B 256 in Höhe Kretz im Einsatz. Dort musste ein Bus einem anderen Verkehrsteilnehmer ausweichen. Der Bus ist dadurch in den Graben gekommen und umgekippt. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Bus. Die B256 ist aufgrund der Einsatzmaßnahmen derzeit voll gesperrt. Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird darum gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

