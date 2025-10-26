PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verdacht auf Volksverhetzung
Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (erb). Am späten Samstagabend, 25. Oktober 2025, ging bei der Polizei ein Hinweis aus der Straße "Hinterm Knick" in 31185 Söhlde ein. Demnach soll dort lautstark und öffentlich ein menschenverachtendes und ausländerfeindliches Lied abgespielt worden sein.

Die eingesetzten Polizeibeamten aus Bad Salzdetfurth trafen vor Ort auf eine Feiergesellschaft. Dabei wurden unter anderem Personalien festgestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063 / 9010 zu melden.

