Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der B49 sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen

Koblenz (ots)

Am 09.01.2026 kam es gegen 16:48 Uhr im Bereich der B49 in Fahrtrichtung Montabaur zwischen den Anschlussstellen Koblenz Horchheimer-Höhe und Denzerheide zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines LKW-Anhänger-Gespanns.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 35-Jährige Fahrzeugführer des PKW aus dem Westerwaldkreis aus bislang unbekannter Ursache auf das Heck des vorausfahrenden Gespanns auf, was zum Kontrollverlust beider Fahrzeuge führte.

Der Fahrer des PKW erlitt dadurch leichte Verletzungen, welche weitere Abklärungen in einem umliegenden Krankenhaus bedurften. Der PKW war weiterhin nicht fahrbereit.

Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr abgebunden. Bis zur abschließenden Bergung des PKW wurde die Richtungsfahrbahn Montabaur für ca. 1h vollgesperrt, was einen teils erheblichen Rückstau zur Folge hatte. Eine entsprechende Umleitung über die Horchheimer-Höhe wurde auswiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621 / 913-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

