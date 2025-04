Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll stellt 71 Kilogramm mutmaßlicher Kaudroge in Taxi sicher

Lörrach.Weil am Rhein (ots)

Am 20. März geriet ein 29-jähriger Taxifahrgast am Zollamt Weil am Rhein-Autobahn in eine Zollkontrolle. Bei der Kontrolle der sich im Fahrzeug befindlichen Gepäckstücke konnten die Zöllner in Papierküchentücher gewickeltes mutmaßliches Kath feststellen. Insgesamt stellten die Beamten rund 71 Kilogramm der Pflanze sicher.

Gegen den Fahrgast wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Das mutmaßliche Kath wurde mittlerweile vernichtet.

Die Ermittlungen durch das Zollfahndungsamt Stuttgart, Dienstsitz Freiburg, dauern an.

Bereits im Jahr 2024 konnten Kräfte des Hauptzollamts Lörrach bei einem Reisenden rund 37 Kilogramm Khat sicherstellen. Gegen diesen erließ das Amtsgericht Lörrach im Jahr 2024 einen inzwischen rechtskräftigen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von insgesamt 6.000 Euro.

Khat ist eine Kaudroge, die die Wirkstoffe Cathin und Cathinon enthält. Die Wirkung dieser Stoffe ist mit Amphetamin vergleichbar, jedoch in stark abgeschwächter Form. Kath wird hauptsächlich in Äthiopien, Kenia, Jemen und dem Oman angebaut und konsumiert. Es handelt sich dabei um die Zweigspitzen und jungen Blätter des Khatstrauchs.

