Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Göggingen - In der Zeit von Samstag (17.01.2026), 20.00 Uhr, auf Sonntag (18.01.2026), 11.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Anton-Günther-Straße einen dort geparkten Transporter. Als der Eigentümer zum Fahrzeug zurückkehrte, war dieses nicht mehr vor Ort.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell