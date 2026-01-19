Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Göggingen - In der Zeit von Samstag (17.01.2026), 20.00 Uhr, auf Sonntag (18.01.2026), 11.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Anton-Günther-Straße einen dort geparkten Transporter. Als der Eigentümer zum Fahrzeug zurückkehrte, war dieses nicht mehr vor Ort.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
