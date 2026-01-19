Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach versuchtem Totschlag

Augsburg (ots)

--------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ---------

Kriegshaber - Am Donnerstag (15.01.2026) kam es in der Tunnelstraße in Augsburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26- und einem 25-Jährigen. Gegen 18.30 Uhr verletzte der 26-Jährige den 25-Jährigen mit einem Messer. Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten konnten den zunächst flüchtigen Täter antreffen und festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann noch am 16.01.2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Tatvorwurfs des versuchten Totschlags sowie der gefährlichen Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 26-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung gegen den 26-Jährigen. Der 26-Jährige sowie der 25-Jährige besitzen jeweils die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell