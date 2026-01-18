PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Verkehrsteilnehmer

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (17.01.2026) erhielt die Polizei eine Mitteilung über eine männliche Person, die seit längerer Zeit schlafend in der Kirchbergstraße in einem Pkw sitzen soll. Gegen 10:30 Uhr traf eine Streife einen 47-Jährigen vor Ort schlafend in seinem Fahrzeug an. Der Motor lief zu diesem Zeitpunkt. Erst nach mehrmaligem Klopfen an die Fahrzeugscheibe konnte der Mann geweckt werden. Während des anschließenden Gesprächs nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Mann wurde über die geltenden Promillegrenzen im Straßenverkehr belehrt. Die Beamten stellten anschließend die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
