Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (17.01.2026) kam es in einem Parkhaus am Willy-Brandt-Platz zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Gegen 12.30 Uhr kollidierte eine 41-jährige Fahrzeugführerin mit einem 47-jährigen Fahrzeugführer auf der Durchfahrtsstraße im Bereich der Parkhausausfahrt. Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, weshalb zum genauen Ablauf weitere Erkenntnisse fehlen. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise zum Unfall. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.

