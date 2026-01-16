Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Donnerstag (15.01.2026) gegen 06:30 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Geschäftsgebäude in der Neuhäuserstraße in Augsburg.
Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.
Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache übernommen.
