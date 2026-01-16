Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (15.01.2026) gegen 06:30 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Geschäftsgebäude in der Neuhäuserstraße in Augsburg.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell