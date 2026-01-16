Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (15.01.2026) forderten drei bislang unbekannte Täter unter Vorhalt eines Messers Bargeld in einem Geschäft in der Ulmer Straße.

Gegen 17.50 Uhr betraten zwei Unbekannte das Geschäft und bedrohte den 66-jährigen Kassier mit einem Messer. Der dritte Täter wartete vor dem Geschäft. Anschließend kam es zu einem Gerangel zwischen den Unbekannten und dem 66-Jährigen. Hierbei wurde der 66-Jährige leicht verletzt. Es kam zu keiner Bargeldübergabe. Einer der Unbekannten entwendete Tabakwaren.

Der Beuteschaden liegt im unteren zweistelligen Bereich. Anschließend flüchteten die Täter. Eine sofortige Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

