POL Schwaben Nord: Neuer Leiter für die Polizeiinspektion Rain

Augsburg (ots)

Polizeipräsident Martin Wilhelm begrüßte am Freitag (16.01.2026) Polizeihauptkommissar Josef Mayer als neuen Leiter der Polizeiinspektion Rain.

Josef Mayer wurde 2001 im mittleren Polizeivollzugsdienst eingestellt und absolvierte 2014 das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst.

Nach verschiedenen Stationen auf Dienststellen im Bereich es PP Schwaben Nord, war Josef Mayer zuletzt drei Jahre Leiter der Polizeistation Wertingen. Zum 01.01.2026 übernahm er nun die Leitung der Polizeiinspektion Rain.

