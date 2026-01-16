Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Schockanruf

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnertag (15.01.2026) erhielt ein 88-jähriger Mann einen Anruf auf von einer falschen Polizeibeamtin.

Gegen 14:30 Uhr teilte die Anruferin dem Mann mit, dass seine Tochter einen Unfall verursacht hätte und er zu Ihrem Wohle umgehend eine Kaution im mittleren fünfstelligen Eurobereich bei Gericht hinterlegen solle. In Eigeninitiative begab sich der Mann mit dem geforderten Geldbetrag zum Amtsgericht Augsburg. Die Justizbeamten erkannten den Betrugsversuch, informierten die Polizei und bewahrten den Mann somit vor einem enormen Vermögensschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. - Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. - Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus. - Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung. - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links: - https://www.polizei.bayern.de/nmmo - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell