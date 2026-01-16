PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Schockanruf

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnertag (15.01.2026) erhielt ein 88-jähriger Mann einen Anruf auf von einer falschen Polizeibeamtin.

Gegen 14:30 Uhr teilte die Anruferin dem Mann mit, dass seine Tochter einen Unfall verursacht hätte und er zu Ihrem Wohle umgehend eine Kaution im mittleren fünfstelligen Eurobereich bei Gericht hinterlegen solle. In Eigeninitiative begab sich der Mann mit dem geforderten Geldbetrag zum Amtsgericht Augsburg. Die Justizbeamten erkannten den Betrugsversuch, informierten die Polizei und bewahrten den Mann somit vor einem enormen Vermögensschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. - Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. - Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus. - Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung. - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links: - https://www.polizei.bayern.de/nmmo - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 14:43

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Donnerstag (15.01.2026) war ein 44-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Donauwörther Straße in Augsburg unterwegs. Gegen 23.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Die Polizeibeamten stellten drogentypisches Verhalten bei dem 44-Jährigen fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 14:43

    POL Schwaben Nord: Neuer Leiter für die Polizeiinspektion Rain

    Augsburg (ots) - Polizeipräsident Martin Wilhelm begrüßte am Freitag (16.01.2026) Polizeihauptkommissar Josef Mayer als neuen Leiter der Polizeiinspektion Rain. Josef Mayer wurde 2001 im mittleren Polizeivollzugsdienst eingestellt und absolvierte 2014 das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Nach verschiedenen Stationen auf Dienststellen im Bereich es PP Schwaben Nord, war Josef Mayer zuletzt drei Jahre ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 16:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (15.01.2026) kam es zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Biermannstraße. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt. Gegen 10.30 Uhr verständigte ein Anwohner den Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten über 30 Personen leichte Verletzungen. Davon wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren