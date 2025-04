Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-Ost (ots)

Unbekannte sind am Montag (14.04.2025) in zwei Wohnungen an der Rotenbergstraße und der Mittenfeldstraße eingebrochen. An der Mittenfeldstraße gelangten die Täter zwischen 18.00 Uhr und 22.45 Uhr auf ungeklärte Weise in das Mehrfamilienhaus und öffneten, mutmaßlich mit einer Karte, die Wohnungstür zur Dachgeschosswohnung. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten, ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Rotenbergstraße hebelten die Täter offenbar zwischen 07.30 Uhr und 20.50 Uhr die Wohnungstür auf und durchwühlten die Räume. Die Höhe des Diebesgutes ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell