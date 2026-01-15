POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Innenstadt - Am Donnerstag (15.01.2026) kam es zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Biermannstraße. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt.
Gegen 10.30 Uhr verständigte ein Anwohner den Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten über 30 Personen leichte Verletzungen. Davon wurden rund 11 Personen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Schadenshöhe wird derzeit abgeklärt.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
