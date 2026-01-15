Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raub und Verkehrsunfällen

Augsburg (ots)

Mering / St. 2380 - Am Donnerstag (15.01.2026) raubte ein 22-Jähriger das Fahrrad eines 61-Jährigen. Der 61-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Gegen 05.30 Uhr sprach der 22-Jährige den 61-Jährigen zunächst auf dessen Fahrrad an. Kurz darauf packte der 22-Jährigen offenbar den 61-Jährigen und entriss ihm das Fahrrad. Der 61-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchtete der 22-Jährige mit dem Fahrrad. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 54-Jährigen. Der 22-Jährige ging anschließend auf den 54-Jährigen los und flüchtete erneut. Auf seiner Flucht lief der 22-Jährige Richtung Mandichosee. Dabei begab sich der 22-Jährige auf die St 2380 und wurde vom Auto einer 62-Jährigen erfasst. Hierbei verletzte er sich schwer. Der 22-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wird nach erfolgter Behandlung seiner Verletzungen in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Raubes und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 22-Jährigen. Die Polizei ermittelt außerdem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 62-Jährige.

Der 22-Jährige, der 61-jährige Radfahrer, der 54-jährige Autofahrer sowie die 62-jährige Autofahrerin besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

