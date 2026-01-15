Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Drogen bei Personenkontrolle sicher

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (15.01.2026) kontrollierte die Polizei am Königsplatz einen 19-Jährigen und fand dabei Drogen.

Die Polizeistreife kontrollierte gegen 03.45 Uhr den 19-Jährigen und fand bei der Kontrolle augenscheinlich Kokain und stellte dieses sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen dem Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

