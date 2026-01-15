Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stellt Drogen bei Personenkontrolle sicher
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Donnerstag (15.01.2026) kontrollierte die Polizei am Königsplatz einen 19-Jährigen und fand dabei Drogen.
Die Polizeistreife kontrollierte gegen 03.45 Uhr den 19-Jährigen und fand bei der Kontrolle augenscheinlich Kokain und stellte dieses sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen dem Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 19-Jährigen.
Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell