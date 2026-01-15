PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Augsburg - Am vergangenen Sonntag (11.01.2026) betrog ein bislang unbekannter Täter einen 37-jährigen Mann um einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Betrag.

Der Mann erwarb über eine Verkaufsplattform einen Server und überwies dafür einen Betrag im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich an den Unbekannten. Die Ware wurde nicht geliefert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Warenbetrugs gegen den unbekannten Täter.

Der 37-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
  • 15.01.2026 – 15:50

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Autos

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (13.01.2026), 15.00 Uhr, bis Mittwoch (14.01.2026), 11.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen blauen VW Tiguan in der Derchinger Straße. Im oben genannten Zeitraum beschädigte der bislang Unbekannte das Auto an der hinteren Stoßstange. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 15:49

    POL Schwaben Nord: Einladung zum Amtswechsel (Adressänderung)

    Augsburg (ots) - Rain am Lech - Am 08.01.2026 übernahm Polizeihauptkommissar Josef Mayer die Leitung der PI Rain am Lech. Josef Mayer war zwei Jahre lang Leiter der Polizeistation Wertingen und übernimmt nun die Leitung der PI Rain vom Ersten Polizeihauptkommissar Peter Grießer, der über drei Jahre die Leitung der Inspektion innehatte. Seit 01.09.2025 leitete Polizeihauptkommissar Tobias Bengelmann die PI Rain für ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 16:06

    POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen der VPI Augsburg - Provida

    Augsburg (ots) - BAB A8 / Gersthofen / FR München - Am 13. Januar 2026 gegen 12:12 Uhr wurde ein 26-jähriger Schweizer Autofahrer von einer zivilen Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften auf der A 8 in Fahrtrichtung München beanstandet. Die Streife war mit dem ...

    mehr
