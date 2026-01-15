Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Augsburg - Am vergangenen Sonntag (11.01.2026) betrog ein bislang unbekannter Täter einen 37-jährigen Mann um einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Betrag.

Der Mann erwarb über eine Verkaufsplattform einen Server und überwies dafür einen Betrag im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich an den Unbekannten. Die Ware wurde nicht geliefert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Warenbetrugs gegen den unbekannten Täter.

Der 37-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell